Правий Сектор вимагає від Кличка заборонити Марш рівності ЛГБТ-спільноти

Про це сказано в опублікованому на сайті організації офіційному зверненні.

"За інформацією «Правого сектора», ЛГБТ-спільнота планує провести в столиці України публічний парад своїх прихильників. “Правий сектор” занепокоєний появою таких розмов, тому звертається до Вас із проханням заборонити проведення масових заходів ЛГБТ-спільнот", - сказано у зверненні.

Зокрема, у "Правому секторі" наголошують, що, за словами глави УГКЦ Святослава Шевчука, Україна відкидає фальшиві цінності у вигляді гендерної ідеології, хоч це могло б бути перешкодою для приєднання до Європейського Союзу, і що Євросоюз і справжня Європа – це не одне й теж саме.

Читайте такожАксьонов заявив, що в окупованому Криму немає одностатевого сексуЗа день до цього на сайті організації з'явилося також звернення 13-го ЗБАТу ДУК ПС, який також вимагав заборонити "содомітський шабаш", а також закликав долучитися до протидії "гей-параду" бійців "Азова" та інших націоналістів.

Як повідомляє український ЛГБТ-портал, Amnesty International запустила акцію термінової дії у всьому світі з вимогою забезпечити безпеку Маршу рівності, який відбудеться 6 червня.

"Сотні активістів та представників ЛГБТ-спільноти можуть бути позбавлені свого права на свободу мирних зборів та ризикують постраждати від насильства під час Київського Маршу Рівності, запланованого на 6 червня, доки правоохоронці не демонструють готовності захистити учасників маршу", - сказано у зверненні організації.

Раніше Голова комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та мера Києва Віталія Кличка з проханням гарантувати безпеку при проведенні конференції активістів руху за права ЛҐБТ у Києві, яка запланована на 2-8 червня.