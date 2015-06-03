Рух "Чесно" виявив найбільших "кнопкодавів" Ради

Відповідне дослідження оприлюднив рух "Чесно".

Згідно з інформацією, за півроку роботи парламенту зафіксовано щонайменше 36 випадків неперсонального голосування.

"Якщо лідерство екс-регіонала Віталія Хомутинніка, який встиг прокнопкодавити 5 разів, не дивує, то кількість кнопкодавів серед "постмайданівської" фракції "Народний фронт" відверто засмучує. У лавах "Народного фронту" за півроку роботи зафіксовано 9 кнопкодавів", - йдеться у заяві "Чесно".

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У русі нагадали, що у лавах кнопкодавів опинилася й колишня відома журналістка та активістка Тетяна Чорновол, яка раніше заявила, що кнопкодавство не є суттєвою проблемою нинішнього парламенту.

"Також викликає сум, що саме представник "Народного фронту" виконує обов’язки голови Регламентного комітету, який має слідкувати за дотриманням депутатами усіх законодавчих процедур", - сказано у заяві "Чесно".