В коаліції кадрові питання не обговорювалися, а про відставку Гонтаревої не йдеться - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова фракції БППЮрій Луценко, коментуючи сьогоднішнє послання президента України Петра Порошенка до ВР.

На запитання журналістів, які можуть бути восени кадрові зміни, Луценко сказав: “У коаліції це ще не обговорювалося”. Він зазначив, що “сьогодні президент сказав дуже чітко, що він не формує Кабінет міністрів України, але президент закликає коаліцію оцінювати по конкретних справах міністрів”. “Якщо спільні завдання будуть виконуватися, то честь і хвала таким міністрам. Якщо медична реформа фактично гальмується, а можливо навіть провалена, значить буде інший міністр. Якщо пенсійна реформа рухається, то у нас нормальний міністр. Якщо інші завдання накреслені сьогодні тут будуть виконані, значить Кабмін буде працювати”, - сказав він.

Читайте такожЛуценко про відставку Авакова: коаліція не обговорювала це питання

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки восени голови НБУ Гонтаревої, Луценко зазначив, що відставки не буде. “Ні, я вважаю Гонтарева попри всю критику довела, що вона стабілізувала фінансову систему. І якщо подивитися на аналіз міжнародних і українських експертів, то можна побачити, що найбільш реформістські зусилля демонструє саме НБУ”, - зазначив Луценко. За його словами, НБУ провів “найбільшу кількість реформ для зміни ситуації в країні і той, хто пам'ятає 30 гривень за долар, розуміє, що було зроблено неможливе”.