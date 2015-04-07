Луценко вважає неприйнятним відсторонення Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

“Це неможливо”, - наголосив він.

“У воюючій країні прем'єр-міністра не відсторонюють тимчасово для з'ясування якоїсь інформації. Це можна зробити без таких дурниць”, - підкреслив Луценко.

Луценко вважає, що звинувачення колишнього голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка на адресу уряду деякі народні депутати використовують “для піару і тим більше для штурму нинішнього уряду та коаліції”.

Читайте такожДепутати блокували трибуну, вимагаючи створити ТСК для розслідування корупції в урядіНа запитання журналістів, чи може це означати, що Сергій Каплін буде виключений із складу фракції партії “БПП”, Луценко зазначив, що на засіданні фракції будуть розглянуті деякі заяви, але додав, що у парламенті «стійка» коаліція, до складу якої входить 300 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, у березні екс-голова Держфінінспекції Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені нібито у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення парламентської ТСК з перевірки фактів корупції в органах влади, озвучених екс-головою Держфінінспекції Гордієнком.

Сьогодні близько 25 депутатів, серед яких був Каплін, заблокували трибуну ВР з вимогою створити ТСК з розслідування можливих зловживань урядовців.