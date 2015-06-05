Євросоюз продовжив санкції для Клюєва, Лукаш та Табачника

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні в Брюсселі Європейською Радою. Рішення було ухвалено за письмовою процедурою і буде оприлюднено в суботу в Офіційному журналі ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Віктор Янукович-молодший у списках відсутній (раніше повідомлялося, що він загинув на Байкалі).

"В контексті санкцій ЄС, пов'язаних з незаконним привласненням державних коштів України, Рада вирішила 5 червня продовжити заморожування активів для трьох з чотирьох осіб, на яких до 6 червня 2015 року поширюються заходи. Заходи продовжені на 9 місяців для двох зацікавлених осіб та на 4 місяці на третю", - йдеться у рішенні.

При цьому Рада зазначає, що рішення було ухвалено "у світлі триваючих в Україні стосовно цих осіб судових розглядів".

Як відомо, 5 березня ЄС ухвалив рішення продовжити санкції щодо зазначених осіб до 6 червня.

Загалом, у так званому "українському чорному списку" осіб, стосовно яких запроваджені обмежувальні заходи, спрямовані на заморожування активів і проводиться процес повернення незаконно виведених активів, перебуває 17 осіб.

Як повідомляв УНІАН, протягом найближчих тижнів ЄС також може продовжити широкі економічні та індивідуальні санкції проти Росії до кінця січня наступного року.