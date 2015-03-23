У Севастополі відспівали і поховали Януковича-молодшого

Як стало відомо ТСН з власних джерел, похорони відбулися у Севастополі. Водночас, російський канал повідомляє LifeNews, що Януковича-молодшого відспівували у храмі, після чого поховали на військовому кладовищі.

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Тіло загиблого привезли з Сімферополя, куди його в свою чергу чартерним рейсом доставили з Росії.

Як повідомлялося раніше, ДТП за участю колишнього депутата сталася ввечері 20 березня на акваторії озера в районі північної частини острова Ольхон в Росії.

Авто з водієм і п'ятьма пасажирами провалилося під воду. Повідомлялося, що водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися. У Партії регіонів підтвердили смерть Віктора Януковича-молодшого і висловили співчуття родині.