Клюєв не з’явився на допит у Генпрокуратуру - ЗМІ

Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, нардеп Клюєв не з’явився на допит у Генпрокуратуру, де його продовжують чекати.

Читайте такожКлюєв спробував переконати Раду в своїй невинуватості

Як повідомляв УНІАН, 3 червня парламент позбавив позафракційного народного депутата Клюєва депутатської недоторканності та надав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому від груп “Відродження” та “Воля народу” не проголосував жоден депутат, від “Опозиційного блоку” лише один депутат підтримав це рішення.

Варто зазначити, що того ж дня Клюєв намагався вилетіти до Відня, однак співробітники прикордонної служби в аеропорту Бориспіль заборонили народному депутату залишити територію України.

Нагадаємо, що Генпрокуратура підозрює Клюєва у скоєнні ряду злочинів, зокрема у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.