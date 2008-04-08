БЮТ провалив президентський законопроект щодо стандартизації

Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо стандартизації та сертифікації), внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 63 народних депутати (при необхідних 226 – УНІАН) із 444, зареєстрованих у залі.

Фракція БЮТ переважно не голосувала, крім 8 голосів проти і трьох, що утрималися. З фракції НУ-НС проти голосував Юрій Кармазін.

Парламент також не підтримав пропозицію відправити законопроект на повторне перше читання, тому цей законопроект вважається відхиленим.

Як повідомив на сесії парламенту перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, даний законопроект пропонував відмовитися від обов’язкової стандартизації та сертифікації продукції і послуг, які не містять загрози безпеці людей або контроль за якими здійснюється за рахунок інших механізмів.