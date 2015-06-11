США не зупинятимуться, поки Крим не повернеться під контроль України – постпред в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала постійний представник США при організації ООН Саманта Пауер під час виступу у Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

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“США попри те, що зараз справді акцент більшою мірою на конфлікт на сході України, де люди помирають щодня, ми ніколи не забудемо про Крим і не зупинятимемося, поки Крим не повернеться під контроль України”, - сказала Пауер.

Вона зазначила, що спроба анексувати Крим є величезним порушенням міжнародного права.