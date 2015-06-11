США не зупинятимуться, поки Крим не повернеться під контроль України – постпред в ООН
19:37, 11 червня 2015Політика
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Сполучені Штати Америки не зупинятимуться, поки Крим не повернеться під контроль України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала постійний представник США при організації ООН Саманта Пауер під час виступу у Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
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“США попри те, що зараз справді акцент більшою мірою на конфлікт на сході України, де люди помирають щодня, ми ніколи не забудемо про Крим і не зупинятимемося, поки Крим не повернеться під контроль України”, - сказала Пауер.
Вона зазначила, що спроба анексувати Крим є величезним порушенням міжнародного права.
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