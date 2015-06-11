Пауер: винних у розстрілах на Майдані не поспішають карати "через відсутність бажання"

Про це постійний представник США в Раді Безпеки ООН Саманта Пауер сказала під час свого виступу в Києві.

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"Розслідування серйозних злочинів під час Майдану або в Одесі, на жаль, наштовхнулося на великі перешкоди не лише через брак компетенції, але і через брак бажання притягнути до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини", - сказала вона.