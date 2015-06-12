КВУ прогнозує масовий підкуп виборців на цьогорічних місцевих виборах

Місцевим виборам, призначеним на кінець жовтня, будуть властиві масові підкупи виборців.

Таку думку під час круглого столу в Інституті Горшеніна висловив Олексій Кошель, політолог і директор Комітету виборців України, повідомляє LB.ua.

"У будь-якому разі ці вибори будуть змаганням мереж, що працюють із цільовими групами виборців. Практика минулих років показала, що простіше купити голоси виборців, ніж провести повноцінну виборчу кампанію. Тобто беремо бюджет будь-якого кандидата чи політичної сили, ділимо на кількість голосів, які вони отримали, і розуміємо: (витратити на купівлю голосів - Ред.) кілька сотень гривень - це набагато простіше", - сказав Кошель.

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"Ці мережі будуть здійснювати прямий підкуп виборців, матеріальне стимулювання, інші види робіт: привітання, організація різних клубів для пенсіонерів, малозабезпечених. Ці структури будуть грати дуже значну роль", - сказав він.

Директор КВУ вважає, що підкуп буде не такий нахабний, як у 2010 році, але він збережеться.

Нагадаємо, з кінця 2014 року підкуп виборців став кримінальним злочином. Пропозиція або обіцянка виборцю неправомірної вигоди за здійснення або нездійснення будь-яких дій, пов'язаних з реалізацією виборчого права або права брати участь у референдумі, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років.