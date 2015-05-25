Підкуп виборців може стати головною проблемою цьогорічних місцевих виборів - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у Харкові під час круглого столу висловив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Підкуп виборців буде залишатися головною проблемою місцевих виборів 2015 року. Якщо на парламентських виборах минулого року ця технологія була призупинена завдяки законодавчим обмеженням (кримінальна відповідальність того, хто дає гроші і того хто бере гроші), завдяки роботі правоохоронних органів, то на місцевих виборах ця проблема може бути однією з ключових», - підкреслив Кошель.

Він зазначив, що задля вирішення цієї проблеми Комітет виборців України пропонує запровадження багатомандатної мажоритарної складової, або кількаголосової виборчої системи.

Читайте такожМісцеві вибори можуть стати початком формування нової політичної еліти - політолог

«Тобто виборець приходить на виборчу дільницю і має, наприклад, три голоси. Можна віддати 3 голоси за одну політичну партію, або за трьох представників від різних політичних партій. Це одне з ключових нововведень, тому що на практиці воно дозволяє в рази зменшити механізм підкупу виборців», - зауважив Кошель.

Він також додав, що КВУ також пропонує до нового закону про місцеві вибори додати запровадження двотурових місцевих виборів на якомога нижчому рівні, запровадження відкритих списків, заборону або максимальне обмеження комерційної виборчої реклами на телебаченні та радіо.

Читайте такожБлок Порошенко вдарився в популізм перед місцевими виборами - експерт

Як повідомляв УНІАН, «Батьківщина» зареєструвала у ВР законопроект про місцеві вибори за системою відкритих партійних списків.

Очікується, що місцеві вибори в Україні відбудуться у жовтні.