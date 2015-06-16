США стурбовані постачанням Росією сепаратистів в Україні - ЗМІ

Про це заявив у понеділок речник Білого дому США Джош Ернест, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми й далі занепокоєні тим фактом, що, як ми бачимо, триває постійний потік постачання і живої сили з російського боку кордону в Україну. Є безліч доказів того, що російські військові далі надають підтримуваним Росією сепаратистам на сході України критично важливі озброєння і допомогу», – сказав він на брифінгу.

За словами речника, Україні, яка постала перед таким викликом у себе на сході, її урядові й економіці дуже важлива підтримка з боку міжнародної спільноти. Він нагадав, що президент США Барак Обама під час саміту «Групи семи» минулого тижня назвав таку підтримку пріоритетною.

Читайте такожПосол США вважає корупцію більшою загрозою для України, ніж російські танкиРечник додав, що США вже надали Україні істотну військову підтримку і продовжують підтримувати український народ і українських військових, які постали перед такою загрозою, а також надали Україні значну економічну допомогу.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив, що США не мають наміру постачати наступальні види озброєння до України, оскільки це не буде сприяти мирному вирішенню конфлікту на сході країни.