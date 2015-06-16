У рядах СБУ піймали завербованого російськими спецслужбами офіцера

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

В ході реалізації спецоперації контррозвідка СБУ спільно з військовою прокуратурою ГПУ припинила діяльність на шкоду державній безпеці України співробітника Управління СБУ в Донецькій області підполковника Олександра Третяка, 1974 р.н., повідомив Лубківський.

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За його словами, затриманого було завербовано співробітниками ГРУ Генштабу ЗС РФ.

"За завданням ворога він збирав і передавав інформацію про особовий склад управління, зокрема, матеріали з обмеженим доступом щодо оперативно-службової діяльності, дані стосовно особового складу, місць дислокації та озброєння ЗС і Національної гвардії України. Під час затримання у Третяка контррозвідники вилучили боєприпаси. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні", - написав Лубківський.