У Дніпропетровську затримано бортпровідника, що "зливав" терористам дані про польоти ВПС

Про це повідомляє сайт МВС з посиланням на радника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Роман С. працював бортпровідником авіакомпанії «Роза вітрів» і по службовій необхідності часто бував в аеропорту Дніпропетровськ. Згідно з оперативною інформацією, на початку липня він зустрівся в Горлівці Донецької області з одним з наближених до голови місцевих сепаратистів Безлера («Біса») на прізвисько «Балу»", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПравоохоронці попередили серію терактів у Дніпропетровську Слідство має інформацію, що після цієї зустрічі Роман С. накреслив і передав «Балу» карту аеропорту Дніпропетровськ, зазначивши на ній місця розташування військової техніки та авіації.

Надалі бортпровідник повернувся до виконання своїх службових обов'язків, продовжуючи інформувати своїх горлівських кураторів по мобільному телефону і за допомогою СМС про частоту і часи вильотів літаків ВПС України.

Щодо шпигуна відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 КК України (Тероризм). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Слідчі дії стосовно затриманого тривають.