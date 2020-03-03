Люстрація по-українськи, або казна-що і зверху бантик: що робити Україні з люстраційним законом після рішення ЄСПЛ

Тарас Чорновіл

Україна остаточно програла у справі щодо люстрації – Європейський суд з прав людини визнав закон «Про очищення влади» таким, що не відповідає правам людини. Тож постає логічне питання: що тепер робити нашій державі із цим законом та люстрацією взагалі.

Передусім варто зазначити, що закон «Про очищення влади» ухвалювався під суто популістськими гаслами – мовляв, одним законом ми все змінимо. І цим законом були запроваджені, м’яко кажучи, дивні норми.

Закон «Про очищення влади» ухвалювався під суто популістськими гаслами – мовляв, одним законом ми все змінимо

Подивіться хоча б на перших люстрованих, згідно з цим законом. Адмірал Кабаненко, який перед тим був відсторонений владою Януковича від виконання обов’язків, бо викрив російську шпигунську систему в Севастополі, яка діяла проти України. Його люто ненавиділи в Росії через те, що він забезпечував контррозвідувальну діяльність у сфері воєнно-морського флоту. «Хороша» люстрація, правда?

Другий люстрований – це людина, яку називали «прокурором Ющенка», Микола Голомша. За часів Януковича він був відсторонений від виконання обов’язків. Його перемістили на нижчу посаду, на якій він не мав жодних впливів, але і там він підлягав люстрації.

Навіть дивлячись на перших люстрованих, було очевидно, що з законом не все гаразд.

Європейський суд з прав людини оцінював наш закон як закон про люстрацію, хоча насправді він таким не є. Реальний закон про люстрацію не передбачає автоматичного позбавлення права обіймати посади тих людей, які в певний період чимось займалися. Саме такі закони діють у більшості країн світу. Тож, якби такий закон був ухвалений у нас, це не мало б жодних проблем, і жоден європейський суд його би не критикував.

Проте у нас був обраний інший підхід - ми визначили осіб, які підпадають під люстрацію, а далі ми автоматично їх звільняли. От ЄСПЛ і сказав: «Стоп! Як це ви всіх автоматично звільняєте? Тобто ви поширюєте колективну відповідальність і на тих, хто вчинив неправомірні дії, і на тих, хто таких дій не вчинив? Це не є правильним і справедливим, бо кожен має нести свою індивідуальну відповідальність». Якщо людина залишається у певному органі влади, схвалюючи, підтримуючи та даючи мовчазну згоду на здійснення злочинних дій, тоді має включатися її індивідуальна відповідальність. Але і тут потрібно доводити факт щодо цієї людини. А звільнення просто «за компанію» є неприйнятною практикою…

Європейський суд з прав людини оцінював наш закон як закон про люстрацію, хоча насправді він таким не є. Реальний закон про люстрацію не передбачає автоматичного позбавлення права обіймати посади тих людей, які в певний період чимось займалися

У нашому законі є й стаття, яка передбачає мудрі речі. У ній йдеться про те, що люди, які залишалися від початку і до кінця Майдану у владі Януковича, і не подали у відставку, мають бути люстровані. Цей факт у будь-якому європейському суді було б важко заперечити. Адже коли відбуваються вбивства людей, потоптання норм демократії, ухвалення драконівських законів, а людина продовжує це мовчазно схвалювати, залишаючись на своїй посаді – це є достатньою підставою для люстрації.

Тому ця частина могла би залишитися.

Однак перша частина закону зобов’язує звільняти всіх «за компанію». От ЄСПЛ нам і сказав, що це не є правильним. ЄСПЛ не скасував наш закон, не визнав його антиєвропейським, але сказав, що його норми застосовуються надто широко.

Рішення ЄСПЛ не впливають на правозастосування, тож навіть після рішення цього суду закон діятиме в повному обсязі і лишатиметься абсолютно чинним. Наслідки – виключно політичні.

Що має тепер зробити Україна? Потрібно вступити в переговори з Венеційською комісією, напрацьовувати проект змін до закону і запропонувати його розглянути цій комісії. Якщо вона погодиться із таким варіантом закону, тоді підстав для подальших зауважень з боку ЄСПЛ існувати просто не може. Тобто, ми маємо напрацювати зміни до чинного закону разом із Венеційською комісією та затвердити їх у рекордно короткий термін.

Однак окремо слід сказати про інше. Наш Конституційний Суд зараз, після рішення ЄСПЛ, взявся оцінити закон «Про очищення влади» на предмет відповідності Конституції. І це насторожує. Адже ЄСПЛ не скасував і не заборонив закон, а сказав, що в нього потрібно внести зміни. А КС, як правило, або скасовує закон повністю, або скасовує певну його частину. Як результат, люстрація по відношенню до тих, хто працював або в період правління Януковича, або в період Майдану, просто припинить своє існування. Тому закон може зникнути взагалі. І це може сприяти реваншу. Люди з оточення Януковича сьогодні і так наближаються до влади або топчуться біля неї, тож цілком можуть в ній опинитися.

Якщо Конституційний Суд скасує першу частину, яка передбачає люстрацію всіх тих, хто працювали в часи Януковича, ця норма припинить діяти взагалі. І допоки у Верховній Раді не буде створена і проголосована якась нова норма, у нас такої люстрації не буде.

Отже, рішення ЄСПЛ логічне, тому що закон «Про очищення влади» авторства Соболєва просто неймовірно тупий. Тому ЄСПЛ зробив цілком справедливе зауваження і порадив переписати закон, зробити щось людське. У всьому світі ухвалювалися подібні закони, і все було нормально, а в Україні зробили з люстрації «казна-що і зверху бантик».

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, колишній народний депутат України