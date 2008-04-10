Росія серйозно заговорила про приналежність Криму
11:59, 10 квітня 2008Політика
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У Держдумі РФ можуть підняти питання
|Олексій Островський
При цьому Островський вважає, що найближчим часом Україна в НАТО не вступить. «Україну і Грузію ніхто в НАТО не чекає, - заявив Островський. - Питання про вступ Грузії і України до альянсу безпосередньо залежатиме від позиції Росії, від тієї роботи, яку ми проводитимемо на пострадянському просторі, в цих державах, з нашими партнерами в Західній Європі і у США».
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