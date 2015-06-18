Наливайченко закликав не вносити інтриги в коаліцію (відео)

Звільнений парламентом з посади голови СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що для нього принциповим залишається питання національної безпеки, усі звинувачення про причетність до “РосУкрЕнерго” та бізнесмена Дмитра Фірташа документально спростовані ним самим, і вважає, що брехня та інтриги лише розколюють коаліцію та працюють на ворога.

Про це він сказав у переданій агентаству УНІАН заяві для ЗМІ перед голосуванням у Верховній Раді за його звільнення.

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“Для мене є приниповою позиція, я хотів би звернутися і підтвердити особисто... що всі звинувачення, які пролунали відносно причетності до якихось схем “РосУкрЕнерго”, Фірташа, документально давно спростовані мною, в тому числі з трибуни парламенту 17 березня 2009 року. І це все у стенограмах Верховної Ради є, підніміть, будь-ласка. І 11 млрд кубометрів газу. І не вносьте інтригу і брехню, я дуже прошу, ні в коаліцію парламентську, це неправильно, і це працює на ворога, який тоді газ крав з України... І не вносьте інших зайвих речей, які розколюють команду. Для мене принциповим є і залишається питання національної безпеки, для мене є принциповим, і це за мною лишається, що є подання президента - маєш зчепити зуби і йти з посади”, - сказав Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася масштабна пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора, але не назвав його ім`я. 15 червня Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури.

Перед допитом він заявив, що діяльність нафтобази на Київщині, де сталася пожежа, «кришував» екс-заступник генпрокурора Анатолий Даниленко.

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.

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