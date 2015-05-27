Президент затвердив Стратегію національної безпеки України

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В документі зазначається, що російська загроза та інші зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України обумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки країни.

Згідно із Стратегією, основними напрямами державної політики у вказаній сфері є відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно-визнаного державного кордону України, створення ефективного сектору безпеки і оборони та підвищення обороноздатності країни, в тому числі завдяки поглибленню оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва з державами - членами НАТО і ЄС та досягнення повної незалежності від Росії у питаннях виробництва озброєнь та військової техніки. Також документ передбачає реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних та правоохоронних органів, реформування системи державного управління та нову якість антикорупційної політики.

Одними із основних цілей Стратегії є забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО. В документі зазначається, що Угода про асоціацію з ЄС визначає стратегічні орієнтири для проведення системних політичних і соціально-економічних реформ в Україні, а співробітництво з Альянсом сприяє утвердженню в Україні демократичних цінностей, формуванню стабільного безпекового середовища, є важливим інструментом підтримки реформ, зокрема у секторі безпеки і оборони, а також забезпечує спільну протидію сучасним безпековим викликам і загрозам.

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Також документ передбачає забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, економічної та енергетичної безпеки, кібербезпеки, безпеки інформаційних ресурсів та критичної інфраструктури.

Крім того, рішенням РНБО від 6 травня робота Міністерства оборони з організації проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України визнається недостатньо ефективною.

Радбез доручив Кабінету Міністрів завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України; розробити та внести у місячний строк на розгляд РНБО комплексні пропозиції щодо реформування органів сектору безпеки і оборони України.

Уряду також доручено забезпечувати залучення громадськості до підготовки проектів стратегічних документів з питань реформування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів держави.

Крім того, Кабінет Міністрів має до 25 червня 2015 року забезпечити підготовку проекту концепції Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період 2016-2020 років. У тримісячний строк необхідно затвердити нову редакцію Морської доктрини України.