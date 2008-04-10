”Єдині” кандидати від демсил нехтують закликом Ющенка?

Політична партія «Єдиний центр» заявляє, що парад претендентів на посаду міського голови Києва свідчить про ігнорування демократичними силами інтересів киян і є лише боротьбою за владу.

Про це йдеться у заяві партії, яку УНІАН надали у прес-службі “Єдиного центру”.

У заяві зазначається, що виборча кампанія в Києві з кожним днем перетворюється на піар-парад претендентів на посаду міського голови столиці.

«Перевибори у Києві перетворились на майданчик для політичної самореклами. Позиції, які висловлюють партії та блоки, лише розхитують демократичну коаліцію, а посада мера стала для неї каменем спотикання. Заклик Президента щодо необхідності висунення єдиного кандидата учасниками коаліції, фактично, був знехтуваний. «Єдиних» кандидатів стало більше, ніж самих партій у демократичній коаліції», - наголошується в заяві.

«Невизначеність коаліції щодо висунення єдиного кандидата на посаду мера Києва вкотре доводить, що саме відсутність спільної політичної волі, взаєморозуміння були основними причинами багатьох поразок в українській історії», - додається в документі.

«Єдиний центр» закликає усі демократичні сили відмовитися від своїх вузькопартійних амбіцій, йти на вибори єдиним списком та узгодити єдиного кандидата на посаду мера Києва.

«Саме це відповідає інтересам киян, які відстоювали демократію у часи Студентської революції на граніті, помаранчевого Майдану та в ході виборчих кампаній» - наголошується в документі.