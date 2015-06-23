Корбан: російський бізнес не повинен працювати в Україні

«Чому я вважаю, що російський бізнес не повинен працювати в Україні? Тому, що це бізнес нашого ворога. Ворога, який сьогодні атакує нашу країну, вбиває наших хлопців», - заявив екс-заступник губернатора Дніпропетровщини, бізнесмен Геннадій Корбан у відеоблозі програми «Перша Шпальта» на Першому національному. На переконання Корбана, російські банки, які працюють в Україні, повинні бути націоналізовані. А українські монополії, такі як Укрзалізниця й інші, не повинні обслуговувати російські кредити.

«Тому що ми не можемо воювати з російським агресором і одночасно підкидати йому патрони. Пропоную російські банки націоналізувати. Поповнитиза рахунок цього бюджет, пустити ці гроші на оборону країни», - заявив Геннадій Корбан.

Він також вважає, що необхідно розслідувати діяльність в Україні компаній, які належать росіянам, на предмет причетності їх власників або афільованих осіб до фінансування «російсько-терористичних військ, які окупували Донбас і Крим. Чи ведуть вони діяльність на території Криму. І якщо такі дії підтвердяться, такий бізнес повинен бути націоналізований і переданий державі Україна».

Також Геннадій Корбан пропонує з цього бізнесу створювати акціонерні товариства або об'єднувати бізнес, акції яких роздавати людям, які брали участь в АТО. Щоб вони мали додатковий дохід у своєму житті від цих акцій.