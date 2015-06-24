У Білому домі заперечують шпигування за Олландом

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Нед Прайс в поширеній у вівторок ввечері письмовій заяві, повідомляє Крим.Реалії за інформацією агентства Франс Прес.

Читайте такожУ Олланда назвали неприйнятним шпигування США за союзниками

«Розвідка США не робить і не буде робити своєю мішенню контакти президента Олланда», – сказав Прайс.

Він також зазначив, що США «тісно співпрацюють з Францією з усіх питань, які викликають занепокоєння у світі». США вважають Францію своїм «незамінним партнером», запевнив офіційний представник Ради безпеки Білого дому.

У вівторок сайт Mediapart з посиланням на дані WikiLeaks повідомив про те, що Агентство національної безпеки США шпигувало за трьома президентами Франції Жаком Шираком, Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом. Повідомлялося, що американська розвідка здійснювала стеження за французькими президентами в період з 2006-го до 2012 року, мала секретні дані про зміст розмов чиновників Єлисейського палацу і мала номери їх мобільних телефонів.