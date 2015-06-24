Україна розраховує на посилення санкцій проти РФ, якщо ситуація на Донбасі погіршиться

Міністерство закордонних справ України розраховує, що санкції проти Росії зі сторони Європейського Союзу будуть посилені у разі погіршення ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу посол з особливих доручень Дмитро Кулеба.

Представник МЗС нагадав, що Європейський Союз продовжив до 31 січня 2016 року дію санкцій відносно РФ.

«Україна розраховує, що у разі загострення ситуації або нехтування Російською Федерацією Мінськими домовленостями, нормами міжнародного права та зобов'язань, Європейський Союз буде готовий невідкладно вжити подальших дієвих кроків для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію для того, щоб збільшити ту ціну, яку платить Росія за свої протиправні дії",- наголосив Кулеба.

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Він також заявив, що Україна в черговий раз закликає Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань, взятих у Мінську, зокрема, що стосується припинення вогню, відведення важкого озброєння, припинення постачання озброєння на територію України, виведення з території України військової техніки та військових підрозділів, відновлення контролю України над українсько-російським кордоном та звільнення громадян України, яких незаконно утримує Російська Федерація.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Євросоюз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було ухвалене 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.