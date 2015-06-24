Гройсман вважає, що парламент повинен працювати влітку "без канікул"

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі Національної радіокомпанії України спікер зазначив: «Ми не маємо оголошувати жодних канікул».

«Я думаю, що треба буде сконцентруватися на роботі в комітетах - це дуже важливо, а проводити пленарне засідання треба тоді, коли ми будемо мати гарний порядок денний для того, щоб дуже результативно працювати», - сказав Гройсман.

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Він не виключив, що внесе «пропозицію депутатам, щоб прийняли окреме рішення щодо наділення правом голову ВР скликати пленарне засідання в разі необхідності».

«Тому канікули оголошені не будуть, сесію, напевно, ми закривати не будемо. Це я говорю свою думку і думаю, що депутати мене підтримають і будемо збиратися тоді, коли буде в цьому необхідність для того, щоб приймати життєво важливі рішення для країни», - наголосив Гройсман.