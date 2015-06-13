Гройсман: зміни до Конституції в питанні децентралізації можуть узгодити наступного тижня

Про це спікер написав на своїй сторінці в Facebook.

Гройсман зазначив, що в п'ятницю відбулося засідання Ради регіонального розвитку під керівництвом президента Петра Порошенка, в ході якого обговорювалися зміни до Конституції в частині децентралізації.

«Є всі підстави сподіватися, що Конституційна комісія узгодить текст змін і передасть президенту для внесення до парламенту вже наступного тижня», - пише Гройсман.

Читайте такожЗміни до Конституції щодо децентралізації повинні бути внесені до місцевих виборів - ГройсманЗа його словами, у разі прийняття цих змін, «точка неповернення у процесі перетворення України з пострадянської в європейську країну буде пройдено».

Голова ВР зазначив, що учасники зустрічі погодили чотири принципові позиції, які повинні знайти відображення в тексті Конституції.

Читайте такожДецентралізація має відбуватися, незважаючи на війну на Донбасі і окупацію Криму - польський експертЗокрема, громада повинна бути базовою одиницею місцевого самоврядування з найбільшим числом повноважень. Також, слід запровадити трирівневу систему місцевого самоврядування з чітким розподілом повноважень. Необхідно зафіксувати принципи субсидіарності, фінансової самодостатності, а також збалансувати передачу повноважень місцевій владі за допомогою контролю з боку виборців і держави.

Сьогодні брав участь у засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента. Ми обговорювали зміни до Конс... Posted by Volodymyr Groysman on Friday, June 12, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що перший заступник голови Верховної Ради, співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО Андрій Парубій заявляє, що в Україні планують до осені завершити процес децентралізації влади.