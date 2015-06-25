Великобританія подвоїть витрати на підготовку українських військових - міністр оборони Феллон

Про це заявив міністр оборони країни Майкл Феллон, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

За його словами, дане рішення буде оголошено в четвер на засіданні комісії НАТО-Україна у Брюсселі.

Фінансування підготовки солдатів ЗСУ буде збільшено до 6 мільйонів фунтів (9,4 млн доларів).

Також наголошується, що буде збільшено кількість військових інструкторів, яких на даний момент налічується 75 осіб. Зараз вони працюють на шести дільницях у Західній Україні.

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"Це рішення не спрямоване на ескалацію ситуації, ми не хочемо нікого провокувати. Це допомагає зберегти життя", - підкреслив Феллон.

Крім того, він повідомив, що на теперішній час британські інструктори завершили підготовку 650 українських військових, а до осені це число досягне тисячі чоловік.

Раніше УНІАН повідомляв, що військові інструктори з Великобританії готують військовослужбовців Збройних Сил України на полігонах Дніпропетровщини та в районі Миколаєва. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко також зазначив, що на Яворівському полігоні під керівництвом американських інструкторів проходять підготовку бійці Національної гвардії. Крім того, найближчим часом планується прибуття інструкторів з Канади.