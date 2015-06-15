Генштаб: Британські інструктори продовжують підготовку українських військових

Військові інструктори з Великої Британії готують військовослужбовців Збройних Сил України на полігонах Дніпропетровщини та в районі Миколаєва.

Про це йшлося під час інтерв’ю начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковника Віктора Муженка одному з національних телеканалів, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України

«Участь іноземних інструкторів у підготовці наших військовиків — це не лише символ, не лише знак підтримки нашої країни іноземними партнерами, а й дієва підтримка українських військовослужбовців у їхній професійній підготовці», — підкреслив він.

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За його словами, сьогодні на Яворівському полігоні під керівництвом американських інструкторів проходять підготовку бійці Національної гвардії. Крім того, у нас працюють інструктори з Великої Британії, які готують військовослужбовців Збройних Сил України на полігонах Дніпропетровщини та в районі Миколаєва. Крім того, найближчим часом планується прибуття інструкторів з Канади.

«Зараз працює відповідна робоча група, яка узгоджує місця проведення занять, з обсягами необхідної підготовки», — зазначив Муженко і додав, що співпраця України з іншими країнами у військовій сфері нині є взаємовигідним процесом, адже ми маємо унікальний досвід протидії найновішому способу ведення війни — гібридній агресії.