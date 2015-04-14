Канада направить в Україну близько 200 військових інструкторів

Відповідну заяву у вівторок поширила прес-служба прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що таким чином Канада має намір допомогти Україні в її зусиллях з підтримання суверенітету, безпеки і стабільності".

"Канада як і раніше солідарна з народом України, перед лицем зовнішньої агресії", - йдеться в заяві.

Читайте такожУ МЗС РФ хочуть, щоб "американські та натовські інструктори" пішли з України

Передбачається, що канадські військові пробудуть в Україні до березня 2017 року. Вони будуть розквартировані на одному з полігонів на українсько-польському кордоні.

Навчання українських військових буде проходити на Яворівському полігоні у Львівській області, а також в одному з центрів Міноборони України у Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Згідно з повідомленням, канадські інструктори навчатимуть українських солдатів і офіцерів, як обходитись з вибуховими речовинами, і як надавати медичну допомогу пораненим бійцям.

Крім того, заплановані тренування сил військової поліції і Нацгвардії України, а також відпрацювання необхідних дій для забезпечення безпечних польотів авіації. При цьому канадські фахівці будуть координувати свої зусилля з військовими з США.