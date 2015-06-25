Понад 100 вантажівок із 31-го "гумконвою" РФ перетнули кордон України

Автоколони МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу перетнули російсько-український кордон, зараз одна з них прямує в бік Донецька, друга - у напрямку до Луганська. Про це ТАСС повідомили в прес-службі МНС.

"На двох прикордонних пунктах пропуску завершилося митне та прикордонне оформлення всіх автомашин з гуманітарною допомогою. Всі вони благополучно перетнули державний кордон і слідують в пункти призначення", - сказав співрозмовник агентства.

Агентство стверджує, що в огляді машин брали участь представники прикордонної та митної служб України, ніяких зауважень від них не надходило.

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У складі колони понад 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів - це продукти харчування і медикаменти, в тому числі інсулін, імуносупресори та дезінфікуючі засоби. Серед продуктів харчування - макаронні вироби, різні крупи, борошно, чай.

Перед відправкою колони в Донському рятувальному центрі МНС Росії був проведений плановий технічний огляд техніки, її заправка і заміна необхідних витратних матеріалів. З водіями-рятувальниками проведено додаткові заняття з техніки безпеки і водіння в екстремальних умовах. "До складу колони входять медики та технічний персонал для надання своєчасної допомоги в дорозі водіям і працівникам, які супроводжують вантаж", - зазначили в МНС.

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Відзначається, що ця колона стала 31-ю за рахунком з серпня минулого року.

Як відомо, передачею "гуманітарних вантажів" в Україні Росія порушує норми міжнародного права. Українські прикордонники і представники Червоного хреста заявляли, що не мають можливості перевіряти вміст фур.

Разом з тим у РНБО і штабі АТО зазначають: неодноразово фіксувалася активізація бойовиків і збільшення кількості обстрілів сил АТО відразу після одержання змісту російських вантажівок.