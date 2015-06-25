Керівник Держгеонадр України звинуватив міністра екології в корупції

Про це йдеться у відповідній заяві т.в.о. голови Держгеонадр України Бояркіна на сайті відомства.

Чиновник стверджує, що міністр вимагав надати спеціальний дозвіл на користування надрами (вуглеводні) компанії «ПАРІ», яка входить в сферу діяльності бізнесу колишнього міністра екології та природних ресурсів України Злочевського.

За словами Бояркіна, Шевченко також намагався контролювати кадрові питання - вимагав призначити на посаду гендиректора ДП «Бурштин України» Сергія Мартинюка та залишити на посаді гендиректора казенного підприємства «Кіровгеологія» Дмитра Бдюлєва, щодо якого правоохоронними органами порушено низку кримінальних справ.

Через незаконне втручання Шевченка в кадрову політику Держгеонадр України центральний орган виконавчої влади залишився без керівництва, що призвело до виникнення заборгованості по заробітній платі працівників, неможливості здійснювати покладені на Держгеонадра функції та повноваження, невиконання доручень та завдань КМУ, в тому числі й по коаліційній угоді та стратегії Уряду, - заявляє Бояркін.

«За період відсутності керівництва Держгеонадр України міністр не здійснював координацію та спрямування Держгеонадр України у спосіб передбачений чинним законодавством», - стверджує чиновник.

На думку Бояркіна, дії міністра містять ознаки корупції і суперечать державним інтересам.