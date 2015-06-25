План приватизації на рік можна виконати за рахунок продажу двох підприємств - Філатов

Продаж тільки двох об'єктів державної власності, внесених у приватизаційний список 2015 року – "Одеського припортового заводу" і "Центренерго" - здатен забезпечити виконання плану приватизації у розмірі 17 млрд грн. Таку думку висловив народний депутат Борис Філатов в ефірі телеканалу "112".

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"«Одеський припортовий завод»" – це "блакитна фішка" і його виставлятимуть на продаж в першу чергу. Достатньо продати тільки "Одеський припортовий завод" та "Центренерго" і суму 17 млрд вони закриють з лишком. Тоді який сенс продавати все інше? У 2009 році його намагалися продати і ціна була запропонована 629 млн доларів (5 млрд грн – ред). Зараз навколо нього будуть великі торги. Новий голова Фонду Держмайна Ігор Білоус на засіданні комісії (спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, головою якої є Борис Філатов – ред.) сказав, що майже всі можливі конкурсанти є великими інституційними інвесторами з заходу", - повідомив народний депутат.

Нагадаємо, раніше старший радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Адомас Аудіцкас повідомив, що МЕРТ розраховує отримати 17 млрд грн від приватизації в цьому році. За словами Аудіцкаса, які саме об'єкти будуть продані поки не ясно. Варто зазначити, що, згідно із затвердженим Кабміном переліком, під приватизацію в 2015 році потрапляє більше 300 підприємств, у числі яких шахта ім. Засядька, ПАТ "Сумихімпром", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Київенерго", 13 портів та інше.