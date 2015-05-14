Філатов розповів, як у Дніпропетровську вирішили проблему з постачанням препаратів для гемодіалізу

У Дніпропетровську вирішили питання закупівлі життєво необхідних пацієнтам, які потребують гемодіалізу, ліків, перебої з якими тривали кілька останніх місяців через бюрократичну тяганину в Міністерстві охорони здоров'я.

Сьогодні пацієнти, які потребують гемодіалізу, перекривали рух на центральному проспекті міста, передає ІА "Видео Новости".

Народний депутат Борис Філатов, який особисто брав участь у вирішенні питання, заявив, що написав смс міністру охорони здоров'я Олександру Квіташвілі: «Вирішіть терміново питання з закупівлею ліків, або я їх привезу під МОЗ і особисто поведу колону».

«Від Квіташвілі вже подзвонили. Ось так і рухаємось в ручному режимі. Всі необхідні ліки та витратні матеріали пообіцяли доставити до Дніпропетровська в понеділок», - додав він.

Від Квіташвілі вже подзвонили. Дякую всім за репост:)Статус вже прибрав попередній.Ось так і рухаємось в ручному режимі.... Posted by Borys Filatov on 14 травня 2015 р.

Депутат також пояснив, що необхідні препарати не були закуплені через незатверджену міністерством охорони здоров'я тендерну процедуру. Таким чином, виникла абсурдна ситуація, коли кошти на закупівлю необхідного препарату в бюджеті є, але можливості закупити необхідні ліки немає, і сотні пацієнтів, які потребують гемодіалізу, можуть померти через недбалість чиновників.

Відзначається, що в Дніпропетровській області проживає 216 осіб, які проходять хронічний гемодіаліз.

На низку препаратів, які отримували пацієнти, МОЗ не задекларувало оптову ціну.

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Станом на 14 травня 2015 року, у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 травня 2015 № 274 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 квітня 2015 і внесення їх до реєстру» задекларовані оптово-відпускні ціни на такі препарати: «Мифортика», «Мирцера», «Сандимун Неорал».

Однак залишалося актуальним питання декларування оптово-відпускної ціни на лікарські засоби «Аранесп», «Мирцера 50 мкг», що життєво необхідні для хворих з термінальною нирковою недостатністю.