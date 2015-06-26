Порушення Статуту ООН є загрозою миру в світі з наслідками для всіх народів - Порошенко

Про це йдеться у листі президента України Петра Порошенка генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну, головам 69-ї та 70-ї сесій ГА ООН Сему Кахамбі Кутесі та Могенсу Ліккетофту з нагоди 70-ї річниці підписання Статуту Організації.

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Порошенко наголосив, що 70-та річниця підписання 26 червня 1945 року у Сан-Франциско Статуту ООН є важливою нагодою згадати цінність і незмінну актуальність цього ключового документа у сфері забезпечення миру та безпеки у світі.

Президент звернув увагу на роль України у процесі створення цього документа як держави – засновниці ООН та країни, делегація якої головувала під час написання проектів преамбули Статуту та розділу І «Цілі й принципи» в ході конференції у Сан-Франциско.

У листі відзначено, що суверенна рівність, сумлінне виконання власних зобов’язань державами, вирішення спорів мирними засобами, утримування від погрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, повага до прав людини та основоположних свобод – ці принципи, закладені у Статут, залишаються критично важливими для світового порядку.

Порошенко привернув увагу до того факту, що напередодні 70-ї річниці Статуту спостерігається грубе порушення основоположних принципів ООН постійним членом Ради Безпеки ООН Росією.

Глава Української держави наголошує, що Статут ООН витримав драматичні історичні зміни й підтвердив свою центральну роль в архітектурі безпеки сьогоднішнього світу як основоположний міжнародно-правовий інструмент захисту миру та безпеки у світі. Тому посягання на положення Статуту, свавільне та вибіркове інтерпретування його статей, будь-які дії, що підривають його авторитет та заохочують неповагу до букви й духу його принципів, є чіткою загрозою миру в світі з далекосяжними наслідками для подальшого розвитку та добробуту всіх народів.

Президент України запевнив, що Україна як відповідальний член міжнародної спільноти, що добровільно відмовилась від третього за розмірами у світі арсеналу ядерної зброї та активно бере участь у миротворчій діяльності ООН, а також як країна – кандидат на місце непостійного члена Ради безпеки ООН у 2016–2017 роках, не шкодуватиме зусиль у підтримці та просуванні принципів ООН.

Порошенко закликав світових лідерів докласти вичерпних зусиль та використати всі наявні можливості з метою відновлення поваги та авторитету Статуту ООН.