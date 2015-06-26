ЗМІ: Під час теракту в Тунісі постраждала українка
17:04, 26 червня 2015Політика
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Громадянка України, за уточненими даними, постраждала при нападі бойовиків на готель в Тунісі.
Під час теракту постраждала українка, повідомляють ЗМІ / make-travel.com.ua
Про це повідомило РИА Новости джерело в місцевих силових структурах.
Раніше повідомлялося, що під час теракту постраждала росіянка.
"За уточненими даними, постраждала виявилася громадянкою України", — сказав співрозмовник агентства.
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Офіційного підтвердження цієї інформації поки отримати не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, двоє озброєних людей відкрили стрілянину на пляжі біля готелю Imperialна курорті Ель-Кантауї під містом Сус в Тунісі, один нападник був убитий, другий розшукується.
За останніми даними МВС, жертвами нападу стали 27 осіб, більше 20 були поранені.
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