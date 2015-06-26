Внаслідок нападу на готель в Тунісі загинули 30 осіб (фото)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС країни, передає Lenta.ru.

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Напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий втік. Очевидці повідомляли про вибух. Крім того, є повідомлення про те, що була стрілянина на готельному пляжі.

Тим часом, як повідомляє Бі-бі-сі, напад здійснено на два готелі, розташованих по-сусідству. За непідтвердженими даними, обстрілу піддалися туристи, які поверталися з пляжу. Нападники нібито використовували автомати.

Згідно зі свіжою інформацією, отриманою агентством Reuters від джерела в поліції Тунісу, поліцейські все ще оглядають територію навколо готелю Imperial Marhaba, а тіло бойовика з автоматом Калашникова перебуває там, де його вбили.

Зазначимо, що Сус є одним з найпопулярніших серед іноземних туристів курортних міст країни.