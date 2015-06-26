Уряд призначив голову Держагентства з питань відновлення Донбасу

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, зазначає його прес-служба.

«Основним завданням керівника агентства є координація дій всіх міжнародних організацій, гуманітарних організацій, координація діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на території Донецької та Луганської областей», - розповів Зубко про функції, що покладені на керівника держагентства.

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За його словами, Черниш також вирішуватиме нагальні проблеми, пов'язаних із виконанням проектів по відновленню Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, Геннадій Зубко раніше заявляв, що у Державного агентства по відновленню Донбасу будуть нові повноваження і воно буде займатися новими напрямками

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що Агентство буде займатися гуманітарним напрямком, надавати допомогу людям, які переселилися з Криму і сходу України, залучати кошти різних гуманітарних організацій, в тому числі і міжнародних.