В АП не відкидають ще одних виборів після об'єднання громад

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук журналістам.

"У тому проекті, який передано (Венеціанській комісії) і опубліковано, я, принаймні, такого перехідного положення не бачив. Я вважаю, що правильно було б не влаштовувати чергу перших виборів в об'єднаних громадах, а провести вибори такі по всій країні, це було б правильно", - зазначив Ковальчук.

"Я не виключаю, що потрібно буде провести ще одні вибори", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман висловлював думку, що через два роки після внесення змін до Конституції в частині децентралізації мають бути проведені позачергові місцеві вибори.

За словами Гройсмана, потрібно передбачити перехідний період, під час якого ухвалити необхідне законодавство у зв'язку із внесенням змін до Конституції, оскільки доведеться змінити понад 500 законів та підзаконних актів. Це потребує часу, тому “через, наприклад, два роки провести ще одні позачергові місцеві вибори - нічого страшного немає, а навпаки, я думаю, що навіть класно було б”, зазначав спікер.

За словами голови ВР, таким чином через два роки можна було б сформувати нові обласні та районні ради, сформувати виконкоми.