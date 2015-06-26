Гройсман пообіцяв "у найкоротший термін" передати президенту проект змін до Конституції

15:59, 26 червня 2015
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє, що проект змін до Конституції в частині децентралізації “у найкоротший термін” буде передано президенту України.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Конституційної комісії, відповідаючи на пропозицію президента Петра Порошенка з приводу того, щоб йому урочисто вручили проект змін до Конституції.

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Гройсман сказав: «Підготували текст, який ще потребує узагальнення, й обов'язково ми його передамо в найкоротший термін, оскільки були ще висловлені певні технічні питання, які потребують врегулювання».

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