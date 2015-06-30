Міністр екології має намір подати до суду на Ляшка за "наклепницькі заяви" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шевченко сказав у коментарі журналістам у парламенті.

Він зазначив, що готовий зустрічатися з представниками різних парламентських фракцій. “Я відкритий, мені немає чого приховувати, у мене совість чиста. Я не порушував ніяких законів. Я готовий це довести. В тому числі в суді”, - сказав міністр.

“Сьогодні я подаю позов, буду позиватися до Олега Ляшка саме за його наклепницькі заяви. І в суді я доведу свою правоту”, - сказав Шевченко.

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На уточнення, про який наклеп ідеться, він зазначив, що йдеться про слова Ляшка про те, що Шевченко під час пожежі на автобазі в Київській області перебував за кордоном. За словами міністра, під час пожежі він був у Києві.

“Я прилетів в Україну за кілька годин до пожежі, а він з трибуни Верховної Ради і до цього він казав, що я під час пожежі відпочивав десь в Європі”, - сказав Шевченко і водночас додав, що він тоді дійсно прилетів з Європи, з Ніцци.

Міністр також уточнив, що позов подаватиметься до Печерського суду сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, уряд на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з поданням, у січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком.