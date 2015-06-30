Сьогоднішнє засідання Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман, закриваючи засідання, зазначив, що завтра в першу чергу будуть розглядатися питання, які стосуються вирішення проблеми щодо запровадження 1 липня касових апаратів для підприємств малого та середнього бізнесу.

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Він зазначив, що серед експертів коаліції є різні думки з цього приводу.

“Навіть всередині коаліції, в експертів всередині коаліції є різні думки щодо врегулювання цього питання”, - сказав голова ВР.

Гройсман зазначив, що прийнято рішення спільно з урядом доопрацювати відповідний проект закону, щоб він не просто був прийнятий, а “щоб відповідав тим очікуванням, які сьогодні є у підприємців”.

Нагадаємо, напередодні депутати заблокували трибуну парламенту, вимагаючи вирішити питання щодо запровадження касових апаратів.