Депутати заблокували трибуну парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко наголосив, що 1 липня вступає в дію норма, відповідно до якої всі підприємці малого та середнього бізнесу мають встановити касові апарати.

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Він наголосив, що зробити це нереально і в результаті все закінчиться тим, що люди втратять робочі місця, і зникне малий та середній бізнес.

Він наголосив на необхідності розгляду сьогодні законопроектів, які вирішують це питання, тобто щодо не запровадження із завтрашнього дня касових апаратів.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підкреслив, що на даний час ним було дано доручення профільному комітету запропонувати парламенту вирішення даного питання, але ніяких пропозицій не надійшло.

Після цього, депутати вийшли і заблокували трибуну.

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На даний час Гройсман запросив до себе лідерів фракцій коаліції на нараду з даного питання. На даний час в роботі парламенту не оголошено перерву, але в той же час парламент не працює, оскільки трибуна заблокована.

Перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій закликає розблокувати трибуну, але депутати на це не зважають.