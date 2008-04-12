Перша десятка ПР на виборах до Київради (список)

Київська міська організація Партії регіонів висунула на посаду мера столиці кандидатуру свого лідера Василя ГОРБАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на конференції організації.

Крім того, делегати зібрання затвердили список кандидатів у депутати Київської міської ради.

До першої десятки виборчого списку увійшли народні депутати В.ГОРБАЛЬ, Дмитро ТАБАЧНИК, Інна БОГОСЛОВСЬКА, настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло (Петро ЛЕБІДЬ), керівник Театру російської драми Михайло РЕЗНІКОВИЧ, керівник фракції Партії регіонів у Київраді нинішнього скликання Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО, Яна ЩЕРБИНСЬКА, депутат Київради Володимир ДЕЙЕГА, заступник голови столичної організації ПР Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ та депутат Київради Володимир ФІЛІППОВ.

Загалом до списку включено 120 осіб.