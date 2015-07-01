ГПУ підготувала Януковичу підозру у заволодінні "Сухолуччям"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, повідомлення про підозру складені "колишнім президенту Януковичу, голові Київської обласної державної адміністрації Вірі Ульянченко, директору Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства М.Гордійчуку, помічнику прем’єр-міністра України (2007 рік) М.Коломійцю, директору ТОВ «Дом Лесника» Ю.Булаві, директору ТОВ «Київуніверсалсервіс» В.Гулику, громадянину О.Файніцькому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна) Кримінального кодексу України, за фактом незаконного заволодіння з використанням службового становища державним майном у особливо великому розмірі, а саме - належною державі земельною ділянкрю лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області".

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У Генпрокуратурі зауважили, що загальна площа цієї ділянки, відомої як мисливські угіддя «Сухолуччя», становить 17,48 га, а її вартість - понад 22 млн грн.