У Мінекології планують створити нацпарк у "Сухолуччі", а "Межигір‘я" називають "речовим доказом"
У міністерстві повідомили, на території мисливського господарства Януковича "Сухолуччя" найближчим часом планують створити національний парк.
Колишня резиденція екс-президента України Віктора Януковича «Межигір‘я» має статус речового доказу, і не є природно-заповідною територією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на громадських слуханнях міністр екології і природних ресурсів Андрій Мохнік, відповідаючи на питання про переведення «Межигір‘я» в статус національного заповідника.
«На сьогодні статус «Межигір‘я» - це речовий доказ... «Межигір‘я», згідно з усіма висновками, не є природно-заповідною територією. Це висновки не колишньої адміністрації президента, а висновки поважаних людей і науковців», - сказав Мохнік.
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Водночас він повідомив, що на території мисливського господарства Януковича "Сухолуччя» (Вишгородській р-н, Київська обл.) міністерство найближчим часом планує створити національний парк.
«По суті, це буде ціла низка заповідних територій - Дніпровсько-Тетерівський, Чорнобильський біосферний радіологічний заповідник», - додав Мохнік.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича, якому передували багатотисячні акції громадянського протесту проти корумпованого режиму і кровопролитні сутички між активістами і силовиками, резиденція «Межигір‘я» стала відкритою для всіх бажаючих.
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23 лютого Верховна Рада повернула «Межигір‘я» у державну власність.
У середині червня генеральний прокурор України Олег Махніцький, повідомив, що ГПУ розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою і розкрадання бюджетних коштів Януковичем та іншими колишніми високопоставленими чиновниками.
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Серед кримінальних проваджень є справа про вилучення з державної власності 136 гектарів землі, на якій розташована резиденція «Межигір‘я», і понад 30 тисяч гектарів землі у селі Сухолуччя.
Януковича оголошено у міжнародний розшук за причетність до масового розстрілу людей під час Євромайдану.