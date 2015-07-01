У п'ятницю в Раді виступить президент Європарламенту

Про це повідомили у прес-службі українського парламенту.

"Президент Європейського парламенту виступить під час пленарного засідання Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у рамках візиту Шульца буде підписано меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Європейського парламенту Мартін Шульц має намір 3 липня відвідати Україну.