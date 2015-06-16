Президент Європарламенту Шульц 3 липня відвідає Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив голова делегації Комітету асоціації Україна-ЄС в Європарламенті Андрій Пленкович.

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"3 липня президент Шульц відвідає Київ, буде підписаний меморандум про зміцнення інституційних спроможностей Верховної Ради України", - сказав він.

Очікується, що Шульц зустрінеться з вищим керівництвом держави, лідерами політичних сил.