Президент Європарламенту Шульц 3 липня відвідає Україну
17:57, 16 червня 2015Політика
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц має намір 3 липня відвідати Україну.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив голова делегації Комітету асоціації Україна-ЄС в Європарламенті Андрій Пленкович.
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"3 липня президент Шульц відвідає Київ, буде підписаний меморандум про зміцнення інституційних спроможностей Верховної Ради України", - сказав він.
Очікується, що Шульц зустрінеться з вищим керівництвом держави, лідерами політичних сил.
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