Посол США в Україні 5-7 липня відвідає Одесу

Про це повідомляє Відділ преси, освіти і культури посольства країни.

Як зазначається в повідомленні, під час перебування в Одесі посол зустрінеться з керівниками області та міста, представниками громадянського суспільства, підприємцями та промисловцями.

Під час зустрічей обговорюватиметься питання надання найефективнішої допомоги з боку Сполучених Штатів для поточних заходів із створення відкритих, прозорих, підзвітних державних інституцій, викорінення корупції, інвестування у розвиток місцевої та регіональної інфраструктури і здійснення необхідних реформ для поліпшення інвестиційного клімату.

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Чекаю на поїздку до Одеси в ці вихідні, щоб обговор з @SaakashviliM та інш, як США можуть підтрим проведення реформ — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 1, 2015

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі 1 липня в Києві провів зустріч із міжнародними донорами для залучення інвестицій в область.