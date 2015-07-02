Посол США в Україні 5-7 липня відвідає Одесу
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт відвідає Одесу 5-7 липня, де обговорить підтримку реформ в регіоні з боку США.
Про це повідомляє Відділ преси, освіти і культури посольства країни.
Як зазначається в повідомленні, під час перебування в Одесі посол зустрінеться з керівниками області та міста, представниками громадянського суспільства, підприємцями та промисловцями.
Під час зустрічей обговорюватиметься питання надання найефективнішої допомоги з боку Сполучених Штатів для поточних заходів із створення відкритих, прозорих, підзвітних державних інституцій, викорінення корупції, інвестування у розвиток місцевої та регіональної інфраструктури і здійснення необхідних реформ для поліпшення інвестиційного клімату.
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Чекаю на поїздку до Одеси в ці вихідні, щоб обговор з @SaakashviliM та інш, як США можуть підтрим проведення реформ
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) July 1, 2015
Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі 1 липня в Києві провів зустріч із міжнародними донорами для залучення інвестицій в область.