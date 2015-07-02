У МОЗ спростували інформацію про відставку Квіташвілі

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства.

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"Інформація про те, що міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі нібито подав у відставку не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Ігор Кононенко від "Блоку Петра Порошенка" заявив сьогодні, що міністр охорони здоров'я подав у відставку.