У МОЗ спростували інформацію про відставку Квіташвілі
11:05, 02 липня 2015Політика
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Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про те, що міністр Олександр Квіташвілі подав у відставку.
Міністр охорони здоров'я не подавав у відставку / УНІАН
Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства.
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"Інформація про те, що міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі нібито подав у відставку не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат Ігор Кононенко від "Блоку Петра Порошенка" заявив сьогодні, що міністр охорони здоров'я подав у відставку.
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