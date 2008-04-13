Москва навіть торгуватися з Грузією не буде?

Грузія погодиться на вступ Росії до Світової організації торгівлі, якщо про це попросять країни Заходу.

Така думка в інтерв`ю УНІАН висловив грузинський експерт, керівник Міжнародного центру з питань конфліктів і переговорів Георгій ХУЦИШВІЛІ.

«Якщо стратегічні партнери Грузії, Захід, вирішать, що Грузія повинна дати добро Росії на вступ до СОТ, то Грузія й цьому не опиратиметься. В даному випадку ставляться на карту відносини Грузії із стратегічними партнерами. Все залежить у даному випадку від рішення Заходу, і Грузія не діятиме проти рішення Заходу», - сказавши Г.ХУЦИШВІЛІ.

На його думку, нереально, щоб Грузія могла використовувати цей важіль для тиску на Росію.

«Нереально, щоб Росія погодилась в обмін на згоду Грузії пустити її до СОТ вирішити конфлікти в Грузії. Росія не вестиме торг з Грузією. Москва завжди наголошувала, що Грузія така маленька і слабка держава, що вона навіть і не витрачатиме сили на переговори з Тбілісі в цьому сенсі. Москва може вести розмови на цю тему з Вашингтоном, з тим, аби США впливали на Грузію», - вважає експерт.

Довідка УНІАН. Росія цього року завершує переговори про вступ до СОТ. Грузія серед країн, з якими уряд РФ проводить переговори щодо вступу до СОТ.