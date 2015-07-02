Для боротьби з контрабандою Порошенко хоче відкрити спільні пункти пропуску на кордоні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав сьогодні у Львові на регіональній нараді з керівниками силових структур та правоохоронних органів прикордонних областей західної України.

За словами президента, така ініціатива обговорювалась ним із керівниками вказаних держав та представниками Єврокомісії й отримала підтримку.

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«Це збереже час, підвищить прозорість і довіру до України», – наголосив Порошенко.

Президент поставив завдання до кінця поточного тижня представити графік відкриття спільних пунктів пропуску.

Глава держави також зазначив, що підтримає ініціативу, щоб певний відсоток від збільшення надходжень до державного бюджету від роботи митної служби з кожного пункту пропуску виділявся на будівництво доріг у регіонах. Зокрема, така ініціатива обговорювалась із керівництвом Одеської області.